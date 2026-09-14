La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera de la Cámara de Diputados acordó aplazar hasta este miércoles 16 de setiembre la votación del informe consultivo relacionado con la solicitud de facultades legislativas presentada por el Poder Ejecutivo.

Tras más de dos horas de debate, la comisión decidió postergar la votación debido a la falta de consenso mayoritario sobre el documento técnico.

El informe sometido a debate determina que no es viable otorgar al Gobierno las facultades legislativas en materia económica solicitadas mediante la Proposición Legislativa N.° 0098-2026/2031-CD.

El presidente de la comisión, José Marcelo Salazar, suspendió la sesión con el propósito de que las distintas bancadas puedan acercar posiciones antes de la votación definitiva.

El titular de la Comisión de Economía explicó ante la prensa que la decisión de aplazar la votación busca facilitar la construcción de acuerdos técnicos entre las distintas bancadas.

El congresista de Ahora Nación negó que la postergación haya sido impuesta por la mesa directiva y exhortó a sus colegas a evaluar las observaciones planteadas al documento.

El dictamen analiza las propuestas legislativas relacionadas con la simplificación administrativa, el régimen tributario y el impulso al desarrollo productivo.

La comisión tendrá que enviar su opinión técnica a la Comisión de Constitución, que se encargará de elaborar el dictamen general que posteriormente será sometido al Pleno.

Durante la sesión ordinaria, la diputada de Fuerza Popular, Rosangela Barbarán, propuso mediante una cuestión previa excluir del informe el punto referido al rechazo de eliminar el tope de las tasas de interés bancarias.

La propuesta no prosperó en la comisión, al obtener nueve votos a favor y 11 en contra.

La bancada oficialista sostuvo que la iniciativa planteada por el Ejecutivo tiene como objetivo impulsar la inclusión financiera y ofrecer una alternativa frente a los préstamos informales conocidos como “gota a gota”.

No obstante, la mayoría parlamentaria consideró que la exposición de motivos presentada por el Gobierno no contiene evidencia cuantitativa suficiente que sustente la eliminación del límite máximo establecido por ley.

El diputado José Marcelo señaló que los datos oficiales de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) evidencian que las tasas promedio de los créditos de consumo y para microempresas se mantienen por debajo del límite legal del 114 %.

El legislador enfatizó que la delegación de facultades legislativas debe ser específica y contar con el debido sustento.

Por su parte, los legisladores Cecilia Chacón, Paola Martínez y Juan Cabrera, de distintas bancadas, expresaron sus posiciones respecto a los posibles riesgos fiscales que implicaría el proyecto.

La comisión retomará la sesión este miércoles para determinar si mantiene el dictamen que rechaza la delegación de facultades en materia económica al Poder Ejecutivo.