La Sala Penal de Apelaciones Transitoria de Cusco confirmó nueve meses de prisión preventiva contra J.C.M.J. (24), investigado como presunto autor del delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, en agravio de su conviviente de iniciales de 23 años. Según la imputación fiscal, durante la madrugada del 4 de julio de 2026, en la habitación que ambos ocupaban en Santiago, el investigado habría agredido a la víctima luego de que esta se negara a continuar ingiriendo bebidas alcohólicas.

La habría golpeado con una botella de cerveza, intentado cortarle el rostro con un fragmento de vidrio y posteriormente, utilizando un cuchillo, le habría ocasionado múltiples heridas cortantes en el rostro y cuello. Seguidamente, habría ejercido presión con ambas manos sobre su cuello, impidiéndole respirar.

Los hechos ocurrieron en presencia de la hija de la víctima, de cuatro años de edad. Horas después, el investigado fue ubicado por efectivos policiales sobre el techo de una construcción rústica situada en el tercer nivel del inmueble. El requerimiento de prisión preventiva, se sustentó en fundados y graves elementos de convicción, entre ellos la declaración de la agraviada en Cámara Gesell, el certificado médico legal, pericias psicológicas, diligencias de inspección criminalística, declaraciones testimoniales y actuaciones policiales; además de la elevada prognosis de pena y el peligro procesal advertido.

Al resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica del imputado, el Colegiado Superior desestimó sus argumentos, al determinar que la versión de la agraviada encuentra corroboración objetiva en los demás elementos de convicción recopilados. Asimismo, descartó la alegada afectación psiquiátrica del investigado, al considerar la evaluación incorporada por el Ministerio Público, que concluyó que no presenta un trastorno psicótico que anule sus capacidades intelectivas y volitivas. En consecuencia, declaró infundado el recurso de apelación y confirmó los nueve meses de prisión preventiva.