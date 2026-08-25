En Cusco se lanzó oficialmente ‘Cusco Alto Andino’, nuevo destino turístico regional que integra las provincias de Acomayo y Canas. El evento se desarrolló en la explanada del Qorikancha, donde hubo la presentación de diversas expresiones artísticas y danzas tradicionales, a cargo de delegaciones de las provincias y sus distritos, quienes mostraron la riqueza cultural y las tradiciones que forman parte de la identidad de este nuevo destino turístico.

Durante el evento también se brindó información sobre los diferentes atractivos y experiencias que ofrece cada distrito, permitiendo al público conocer las posibilidades que existen para recorrer este territorio y descubrir sus paisajes, patrimonio, gastronomía, artesanía y cultura viva. La presentación despertó especial interés entre los operadores turísticos y visitantes que acudieron a la explanada del Qoricancha, quienes quedaron maravillados con la diversidad de recursos y experiencias que Acomayo y Canas tienen para ofrecer.

‘Cusco Alto Andino’ comprende los siete distritos de la provincia de Acomayo, Acomayo, Acos, Sangarará, Rondocan, Pomacanchi, Acopia y Mosoc Llacta, y los ocho distritos de la provincia de Canas, Yanaoca, Pampamarca, Tupac Amaru, Quehue, Langui, Layo, Checca y Kunturkanki. En conjunto, estas jurisdicciones integran 46 atractivos turísticos, entre los que destacan Waqrapukara, el Cañón del río Apurímac, el Circuito de las Cuatro Lagunas, el Puente Inca de Q’eswachaka, la Montaña de Colores Pallay Poncho, el volcán de Pabellones y la laguna Langui Layo, además de sitios arqueológicos, templos, paisajes naturales y diversas manifestaciones de cultura viva.

El lanzamiento estuvo liderado por el Gobierno Regional Cusco, a través de la Gerencia Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía. Esta iniciativa responde al trabajo orientado a consolidar nuevas propuestas y diversificar la oferta turística de la región, ampliando las oportunidades para que los visitantes conozcan otros territorios más allá de los circuitos tradicionalmente posicionados como Machupicchu y el Valle Sagrado.

“‘Cusco Alto Andino’ representa una oportunidad para fortalecer el turismo en las provincias, generar nuevas dinámicas económicas, promover los emprendimientos locales y contribuir a la conservación del patrimonio natural y cultural. La propuesta busca que los visitantes no solo conozcan sus principales atractivos, sino que también se conecten con las comunidades, sus tradiciones, gastronomía, artesanía, historia y expresiones de cultura viva”, citó el gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo.

Con este lanzamiento, Acomayo y Canas se proyectan como protagonistas de la nueva oferta turística del Cusco, articulando sus atractivos, tradiciones, paisajes y experiencias en una propuesta que busca descentralizar los flujos turísticos y generar mayores oportunidades para las comunidades y emprendimientos locales.