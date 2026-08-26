Recientemente en el distrito cusqueño de Wanchaq se desarrolló una jornada práctica dirigida a su personal de policía municipal, para afrontar de manera adecuada las situaciones que pueden presentarse durante las acciones de control y ordenamiento de los espacios públicos, ubicados en su jurisdicción.

Como parte de esta labor, se desarrolló una jornada basada en la simulación de escenarios de resistencia verbal por parte de comerciantes ambulantes. El objetivo fue que los agentes puedan reconocer situaciones de tensión y responder de manera oportuna, evitando que un desacuerdo pueda convertirse en un conflicto mayor.

Durante la actividad se recrearon situaciones similares a las que pueden producirse cuando se solicita el retiro de comerciantes que ocupan las vías públicas. Además de dificultar el tránsito, estas circunstancias pueden generar riesgos para quienes se encuentran en el lugar. La jornada estuvo a cargo de los efectivos de la Policía Nacional del Perú – Región Policial Cusco.

El personal municipal a través de los ejercicios puso en práctica recursos de persuasión, comunicación y manejo de conflictos, priorizando el diálogo como primera herramienta frente a situaciones de resistencia. La preparación busca que cada intervención se realice con criterio, respeto y firmeza, especialmente en aquellos casos en los que la tensión puede aumentar rápidamente.

“La capacidad de actuar correctamente en esos momentos resulta clave para proteger tanto al personal municipal como a las personas que se encuentran en el espacio intervenido. Desde la comuna se continuará trabajando en la preparación de los equipos que cumplen funciones de control, entendiendo que el ordenamiento de la ciudad requiere el cumplimiento de las normas, pero sobre todo servidores capaces de relacionarse adecuadamente con la población”, citaron los organizadores.