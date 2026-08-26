Con el propósito de garantizar la seguridad hídrica de la Ciudad Imperial ante el acelerado crecimiento demográfico y los retos del cambio climático, la Municipalidad Provincial del Cusco y SedaCusco presentaron los detalles del plan director y modelamiento hidráulico ‘Qosqo Unumanta 2026-2055’, una estrategia de largo plazo, complementada con el Plan de Contingencia ante el Fenómeno El Niño 2026-2027.

“Hoy estamos sentando las bases del Cusco del futuro; no podemos permitir que el crecimiento de nuestra hermosa ciudad y sus valles se detenga por falta de un elemento tan vital como el agua. Este plan integral demuestra que trabajamos con responsabilidad para garantizar que las próximas generaciones vivan con dignidad y seguridad”, señaló el alcalde provincial Luis Pantoja.

Ante la proyección de que la población supere los 716 000 habitantes al año 2055, abarcando los distritos de Cusco, Santiago, Wanchaq, San Sebastián, San Jerónimo y las localidades de los valles como Chinchero, Poroy, Oropesa, Andahuaylillas, entre otros, SedaCusco ha estructurado el plan para dotar de agua de forma continua y lograr un suministro para todos los hogares vecinos sin interrupciones. Además de incrementar la producción, elevando la oferta actual de 852 litros por segundo a más de 2 300 litros por segundo.

El plan contempla la ejecución de 141 proyectos enfocados en la construcción de nuevos reservorios, renovación de redes de tuberías, modernización de plantas de purificación y la implementación de un Sistema Scada para la digitalización y control de redes en tiempo real. Asimismo, se optimizarán los sistemas para minimizar las pérdidas de agua e investigar nuevas fuentes hídricas de respaldo.

Por su parte, el presidente del directorio de SedaCusco, Gustavo Vargas, enfatizó: “Qosqo Unumanta representa un salto tecnológico e infraestructural histórico para nuestra empresa y la región. Con una inversión superior a los S/ 880 millones y la ejecución de 141 proyectos estratégicos, aseguramos que el agua potable llegue de manera eficiente, combatiendo las pérdidas y blindando nuestras fuentes ante cualquier escenario climático adverso”.

FENÓMENO DEL NIÑO

Como medida de respuesta frente a los pronósticos del Senamhi, que alertan sobre escenarios de sequías severas y precipitaciones puntuales intensas, SedaCusco ha desarrollado un plan enfocado en tres líneas de acción estratégicas.

Según explicaron los especialistas, estas medidas incluyen proyectos de inversión con la Línea de Interconexión R5 a R4, que permitirá trasvasar agua del Sistema Vilcanota al Sistema Piuray para abastecer de manera óptima al Centro Histórico; así como las defensas ribereñas con gaviones en Piñipampa (Andahuaylillas) para salvaguardar las captaciones.

Adquisición de cuatro camiones cisterna de 12 000 litros y nuevas electrobombas para el Sistema Vilcanota, además de la instalación de tanques de polietileno de alta densidad de 10 000 litros en las zonas altas de la ciudad como soporte ante la afectación de fuentes superficiales (Piuray, Kor Kor y Haquira).