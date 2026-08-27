El director de la Oficina Desconcentrada del Ministerio de Relaciones Exteriores en Cusco confirmó que Sacsayhuamán fue elegido como escenario oficial para la visita del papa León XIV a la ciudad imperial.

Representantes del Vaticano llegaron hasta el complejo arqueológico para evaluar el lugar donde se tiene previsto realizar el rezo del Rosario.

Según informó José David Hurtado-Fudinaga a RPP, la ceremonia tendría una duración aproximada de 30 minutos, a diferencia de una eucaristía, que suele extenderse durante una hora o más.

En 1985, el papa Juan Pablo II celebró una multitudinaria misa en la misma explanada que ahora forma parte del recorrido previsto para León XIV.

“[Se busca] que no sea una misa precisamente por el tiempo que significaría, además de lo que vaya a tomar la hostia y se está pensando que sea solo un rezo del rosario. [¿En cuánto tiempo estaría?] Sería mucho menor. Una misa es una hora y todavía se prolonga con el tiempo de la hostia. En esta ocasión sería mucho menor. [¿En dónde sería la misa?] No habría misa. [¿Qué día va a llegar en si el Papa?] Por medida de seguridad estamos guardando esa fecha [¿Sacsayhuamán es el escenario oficial para la visita del Papa en Cusco?] Eso sí ya está definido”, sostuvo.

Por su parte, Francisco Solís, jefe del Parque Arqueológico de Sacsayhuamán, señaló que la comitiva evalúa instalar el estrado del papa en la explanada, lo que reduciría parcialmente la capacidad disponible del recinto.

Asimismo, se contempla que el papamóvil ingrese al recinto, por lo que la capacidad de asistencia se estima en un máximo de 60 mil personas. No obstante, el aforo definitivo aún se encuentra en evaluación.

Solís añadió que la delegación del Vaticano estuvo acompañada por un arquitecto, quien tendrá a su cargo el diseño de la ruta, el estrado y la distribución de los diferentes espacios dentro del recinto.

Las autoridades locales coordinan las medidas de seguridad con integrantes de la Gendarmería de Roma, la Guardia Suiza y 2 500 efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), con el objetivo de garantizar el adecuado desarrollo de la visita del papa en noviembre. El programa oficial quedará definido durante la jornada de hoy.