En medio de las próximas justas electorales, desde la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco advirtieron a candidatos, organizaciones políticas y ciudadanía que los parques arqueológicos y demás bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación no deben ser utilizados para propaganda electoral, actos proselitistas o actividades que puedan desnaturalizar su carácter histórico, cultural y espiritual.

La institución recuerda que la Resolución N.° 0844-2025-JNE, que aprueba el Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral, establece como infracción realizar propaganda electoral en bienes que constituyen Patrimonio Cultural de la Nación. Esta disposición es aplicable a los espacios patrimoniales bajo el ámbito de competencia Cultura Cusco.

“En ese sentido, se exhorta a candidatos, organizaciones políticas, equipos de campaña y ciudadanía a respetar las normas vigentes y abstenerse de utilizar los parques arqueológicos y sitios patrimoniales como escenarios de promoción política durante el proceso de Elecciones Regionales y Municipales 2026”, citó la directora ejecutiva de la institución cultural, Úrsula Paz.

La funcionaria también señaló que el patrimonio cultural debe mantenerse al margen de cualquier actividad político-electoral. “Los parques arqueológicos y sitios patrimoniales pertenecen a todos los peruanos y debemos protegerlos. Hacemos un llamado a candidatos y organizaciones políticas a respetar estos espacios y evitar cualquier forma de propaganda electoral que pueda afectar su carácter y significado cultural”, afirmó.

En el caso de la antigua ciudad inca de Machu Picchu, se recuerda que, además, existen disposiciones específicas establecidas en el Reglamento de Uso Sostenible y Visita Turística para la Conservación de la Ciudad Inka de Machupicchu, aprobado mediante Resolución Ministerial N.° 070-2017-MC y sus modificatorias, que restringen actividades y elementos con fines publicitarios y propagandísticos.