Una mujer fue condenada a 12 años y seis meses de prisión efectiva en Cusco por el delito de trata de personas agravada con fines de venta de niños, bajo la modalidad de adopción irregular, luego de haber entregado S/800 a una madre en situación de vulnerabilidad para quedarse con su hija recién nacida.

La sentencia fue obtenida por la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Trata de Personas de Cusco, que acreditó la responsabilidad penal de N.F.H.G. por hechos ocurridos en noviembre de 2017.

Captó a gestante en situación de vulnerabilidad

Según la investigación fiscal, la hoy sentenciada conoció que la víctima atravesaba una difícil situación económica y se encontraba en avanzado estado de gestación.

A partir de ello, habría establecido contacto reiterado con la mujer y concertado una reunión en las inmediaciones del templo de Ttio, en el distrito cusqueño de Wanchaq.

La Fiscalía sostuvo que se aprovechó de la condición de vulnerabilidad de la gestante para convencerla de entregar a su hija por nacer, bajo el argumento de que una supuesta pareja con mejores recursos económicos podría brindarle una vida adecuada.

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Llevó a la gestante a una clínica de Cusco

La acusada posteriormente trasladó a la mujer a una clínica local para realizar controles médicos y gestionar su internamiento para el parto.

La Corte Suprema, al analizar previamente este expediente, detalló que Hermoza Galindo asumió gastos de atención médica en la clínica MacSalud y realizó diversas acciones destinadas a asegurar la entrega de la bebé.

La recién nacida llegó al mundo durante la noche del 14 de noviembre de 2017, de acuerdo con antecedentes judiciales y periodísticos del caso.

Entregó S/800 a la madre después del parto

Horas después del nacimiento, la acusada se presentó para llevarse a la menor.

Según los hechos atribuidos por la Fiscalía y recogidos posteriormente por la Corte Suprema, entregó S/800 a la madre con el argumento de que el dinero serviría para su recuperación.

Posteriormente tomó a la recién nacida y se retiró con ella.

La investigación determinó que este pago formó parte de las acciones utilizadas para concretar la entrega irregular de la menor.

Bebé fue recuperada días después

El caso se hizo conocido luego de que la madre acudiera a un establecimiento de salud y relatara lo ocurrido.

La información llegó a conocimiento de la Policía y de la Fiscalía especializada, que inició las diligencias para localizar a la recién nacida.

Según los reportes de la época, la bebé fue encontrada días después en una banca de la urbanización La Florida, en Wanchaq, y quedó bajo protección de las autoridades.

Fiscalía acreditó trata de personas agravada

Durante el proceso judicial, el Ministerio Público sostuvo que la acusada desarrolló varias de las conductas previstas para configurar el delito de trata de personas: captación, transporte, traslado, recepción y retención.

El sistema especializado del Ministerio Público investiga precisamente conductas como captar, transportar, trasladar, acoger, recibir o retener personas con fines de explotación, incluida la venta de niñas, niños y adolescentes.

El juzgado concluyó que en este caso existió abuso de la situación de vulnerabilidad de la madre y entrega de un beneficio económico para conseguir a la recién nacida.

Venta de niños puede configurar trata de personas

La legislación peruana reconoce la venta de niños, niñas y adolescentes como una de las finalidades que pueden configurar el delito de trata de personas.

Además, la Corte Suprema ha establecido en otros pronunciamientos que una adopción ilegal puede constituir trata cuando concurren las conductas y finalidades previstas por el tipo penal.

En la Casación 1700-2024, la Sala Penal Permanente precisó que la venta de menores puede comprender modalidades orientadas a una adopción irregular o ilegal.

La condena impuesta en Cusco establece una pena efectiva de 12 años y seis meses de cárcel para la acusada por su responsabilidad en estos hechos.