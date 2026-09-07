En Cusco se ejecuta una inversión de cuatro millones de soles para la puesta en valor de la histórica Casa Martín Pío Concha, uno de los inmuebles que forma parte de la memoria cultural de la provincia de Urubamba y del Valle Sagrado de los Incas.

A través del Plan Copesco, el Gore Cusco recuperará y preservará el patrimonio arquitectónico y artístico de la casona, además de incorporar nuevos espacios para fortalecer su función cultural, turística y educativa. El proyecto beneficiará de forma directa e indirecta a aproximadamente 13 mil familias.

Uno de los principales componentes de la obra corresponde a la conservación y restauración de 74.50 metros cuadrados de pinturas murales, consideradas valiosos testimonios artísticos e históricos del Valle Sagrado.

Las pinturas corresponden a finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, etapa que comprende los últimos años del periodo virreinal y los primeros años de la República. Sus composiciones incorporan motivos ornamentales, bodegones y representaciones antropomorfas, fitomorfas y zoomorfas, además de elementos de follajería que forman parte de la riqueza artística de la antigua casona.

El paso del tiempo provocó diversos niveles de deterioro en estas expresiones artísticas. Ante esta realidad, especialistas ejecutan procesos técnicos de limpieza, liberación, consolidación, restitución y reintegración cromática, con el objetivo de recuperar sus valores históricos y artísticos y asegurar su conservación para las nuevas generaciones.

La recuperación de la Casa Martín Pío Concha representa una apuesta por proteger el patrimonio y, al mismo tiempo, generar nuevas oportunidades para la población. De igual manera, permitirá consolidar un espacio de interpretación del patrimonio cultural y antropológico del Valle Sagrado, con mejores condiciones para el desarrollo de actividades culturales y turísticas. La recuperación de este inmueble fortalecerá la oferta turística de Urubamba y contribuirá a dinamizar la economía local.

“El patrimonio del Cusco debe convertirse también en una oportunidad de desarrollo. Nuestra gestión recupera nuestra historia para que las nuevas generaciones conozcan, valoren y defiendan la riqueza cultural que heredamos”, sostuvo al respecto, el gobernador del Cusco, Werner Salcedo.