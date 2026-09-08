Las Chiquitas de Correo llegan hoy con material servido en bandeja: congresistas que encuentran interminables nueve páginas, trabajadores del Parlamento que parecen tener mejor suerte que productividad, sueldos que explican varios entusiasmos sindicales y homenajes oficiales que también borran nombres del pasado.

Y como si faltara algo, hasta la cuenta de Instagram del INEI terminó metida en una historia con criptomonedas y MrBeast. Esta información, recogida en las Chiquitas de Correo, confirma que en la política peruana siempre hay alguien dispuesto a superar el capítulo anterior.

Aquí vamos...

Pretextos

Por muy poco, la Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Cámara de Diputados aprobó ayer un informe de opinión sobre las facultades legislativas en materia ambiental. La izquierda –como para adelantar su ánimo frente al pedido del Gobierno– votó en contra y algunos de sus representantes arguyeron que el documento se les remitió tarde y que no tuvieron tiempo de revisarlo el fin de semana.

Detalle que faltaba

Sin embargo, el informe en cuestión tenía solo nueve páginas. ¿Cuánto puede tardar revisar un documento que no es particularmente extenso? Sobre el tema, el diputado Arturo Alegría cuestionó: “Me resulta realmente increíble que quienes están en las diferentes comisiones no puedan leer un informe el fin de semana”. Poco que agregar.

Aquí están, estos son

Ayer circuló el Listado de Personal del Parlamento de agosto, relación en la que encontramos a Jenner Montero Chávez, técnico que Punto Final captó en los brazos de Morfeo en horario laboral. “Duerme los lunes, los miércoles o los jueves”, reza el guion del reportaje difundido en julio pasado. Pese a eso, Montero sigue en su chamba y gana 4247 soles mensuales. Suertudo.

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Por sus lentejas

Otro que aparece en dicha lista es Tulio Vizcarra, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Congreso y especialista parlamentario con un salario de 23,366 soles. ¡Rico! Ahora entendemos un poco más por qué defiende con tanta vehemencia los bonos y otros privilegios del servicio parlamentario. A quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga.

Homenaje

El último miércoles, el Ministerio de Justicia anunció el nuevo nombre de la sala de reuniones de ese portafolio: Carlos Torres y Torres Lara, en memoria del expremier de Alberto Fujimori. El titular de Justicia, Ernesto Álvarez Miranda, resaltó que es el momento de rendir homenaje a quienes “nos legaron este Estado de derecho”.

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Desplante

Lo que el Minjus evitó detallar es que esa misma sala antes llevaba el nombre de Valentín Paniagua Corazao. Tras calificar la decisión como poco neutral en un gobierno fujimorista, Acción Popular ha exigido que se revierta la medida. Lo penoso es que el partido de la lampa está tan venido a menos, que dudamos que alguien les haga caso. ¿Se acuerdan de “los niños”?

Intrusión

La cuenta de Instagram del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) fue blanco de un ataque cibernético. Por lo menos eso sugieren las historias que se publicaron en ella anoche, en los que se promovía una criptomoneda supuestamente relaciona al youtuber MrBeast. Cuidado.