Los vecinos de San Luis Gonzaga, en el distrito de Alto Selva Alegre de la ciudad de Arequipa, protestaron hoy porque se quedaron sin el servicio eléctrico desde la mañana del lunes, acusan a la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal) por el retiró los cables de la instalación colectiva, por riesgo eléctrico.

Marisol, madre de una niña con síndrome de Turner, perdió las hormonas que refrigeraba como parte del tratamiento para un periodo de 3 meses. Los otros vecinos indicaron que sus hijos realizan sus tareas en velas. “Las hormonas se han malogrado, me dieron para tres meses. Mi hija se van a perjudicar en su salud, yo no puedo comprar y EsSalud no me va dar de nuevo”, dijo.

“Han retirado cables y medidores. No sabemos si son los trabajadores de Seal o personas civiles. Hace cuatro días estamos sin el servicio. Los niños y los jóvenes hacen tareas con velas y puede pasar una desgracia”, señaló uno de los vecinos

No obstante, en Seal señalaron que van a restablecer la conexión luego que reduzcan los riesgos.