Desde hace una semana, vecinos de la parte alta del distrito de Mariano Melgar no cuentan con servicio de agua potable, situación que los ha obligado a comprar agua en baldes y bidones para poder cocinar, asearse y utilizar los servicios higiénicos. Uno de los sectores más afectados es la calle Trujillo, donde los pobladores realizaron una protesta exigiendo la inmediata reposición del servicio.

“Desde la madrugada del día martes nos hemos quedado sin agua y hasta la fecha seguimos igual. Tenemos niños, tenemos que hacer nuestro aseo y no hemos desayunado porque no tenemos agua. Cada balde estamos pagando entre dos y tres soles porque el agua que traen las cisternas viene turbia, con tierra; parece que ni siquiera es potable. Ya no sabemos qué hacer porque llevamos varios días así y nadie nos da una solución”, reclamó una vecina de la zona.

Los pobladores también señalaron que tienen más gastos económicos, pues se han visto obligados a trasladar su ropa sucia a lavanderías en sectores donde el servicio es normal. Además, cuestionaron que Sedapar no comunicó el motivo por el cual se realizó el corte.

Esperan un pronunciamiento del alcalde distrital, Óscar Ayala, y una pronta solución al problema.