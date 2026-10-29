La comercialización de juguetes, útiles escolares y otros productos que contengan plomo u otras sustancias tóxicas puede llevar a los vendedores a una prisión por un periodo de entre cuatro y ocho años. Así lo advirtió el Ministerio Público durante un operativo preventivo realizado en el centro comercial Asia Perú, ubicado en la calle San Juan de Dios, en el Cercado de Arequipa.

La intervención estuvo a cargo de la Primera Fiscalía Provincial de Prevención del Delito, con la participación de representantes de la Gerencia Regional de Salud (GERESA) y de la Municipalidad Provincial de Arequipa. El objetivo fue prevenir la venta de productos que puedan poner en riesgo la salud de los niños.

Durante la jornada, las autoridades informaron a los comerciantes sobre las disposiciones sanitarias que deben cumplir para ofrecer juguetes y útiles de escritorio, así como las consecuencias legales de fabricar, importar, distribuir o comercializar productos tóxicos.

La fiscal provincial Ana Cecilia Cordero Echenique recordó que estas conductas pueden constituir delitos contra la salud pública, sancionados conforme al artículo 288-B del Código Penal, modificado por la Ley N.º 31182. La fiscalización se realizó en el marco de la Semana Nacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo.

Esta acción forma parte de una serie de controles que el Ministerio Público desarrolla en Arequipa. La semana pasada, durante una intervención en el distrito de Paucarpata, las autoridades inmovilizaron productos que no contaban con la autorización ni el registro sanitario correspondiente.

El Ministerio Público exhortó a los comerciantes a verificar que los productos que ofrecen cumplan con las exigencias sanitarias y pidió a la Municipalidad Provincial de Arequipa mantener los operativos para prevenir riesgos para la población infantil.