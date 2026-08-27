Las selecciones de Yanahuara y Yura triunfaron en sus respectivos partidos en el campeonato de vóley Menores Damas U-17. Los encuentros se disputaron este miércoles 26 de agosto en el Coliseo Miguel Grau, distrito de Paucarpata.

En el primer compromiso, Yanahuara venció con autoridad a Arequipa por 3 sets a 0, con parciales de 25-14; 25-21; 25-18.

Por su parte, Yura también se impuso sin ceder sets ante Characato, con un marcador de 3-0 y parciales de 25-13; 25-14; 25-09.

Cabe mencionar que los equipos pertenecen a la Serie “B” y disputan por el primer lugar junto a Miraflores, José Luis Bustamante y Rivero, Alto Selva Alegre, Cerro Colorado.