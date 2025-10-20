Julio César Condori, de 37 años, se fracturó la pierna izquierda cuando trató de huir de la comisaría de Miguel Grau, en el distrito de Paucarpata, tras haber sido detenido por presuntamente agredir a su pareja el fin de semana.

El hombre, que la tarde del 19 de octubre fue detenido por el presunto delito de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, en agravio de Yosselyn C. C., habría intentado aprovechar un descuido de los agentes policiales para fugar.

Se subió al techo de la dependencia policial para saltar a la calle, pero su intento de huida terminó abruptamente pues al caer sin control se causó una grave lesión en la pierna izquierda.

El detenido fue trasladado al hospital Honorio Delgado Espinoza a bordo de una ambulancia de los bomberos y los médicos que lo atendieron en la unidad de emergencia, informaron a la policía que Julio Condori había sufrido una doble fractura expuesta de tibia y peroné por lo que permanece internado en el nosocomio regional con custodia de la Policía.

A consecuencia de esta acción, el zapatero no solo enfrenta la acusación por la presunta violencia ejercida contra su pareja, sino también por su intento de fuga.

