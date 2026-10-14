El corredor arequipeño José Manuel Quispe consiguió el primer lugar en la distancia máxima de 42 kilómetros en la tercera edición del Canchaque Trail Fest, realizada en la región de Piura. El atleta dominó el exigente recorrido de 2,559 metros de desnivel positivo con un tiempo oficial de 4:10:13.

El podio masculino lo completaron Huber Villanueva en la segunda posición (4:51:00) y Víctor Ccanto en el tercer puesto (4:51:37). La competencia, donde participaron cerca de 500 atletas nacionales y extranjeros, volvió a vibrar con la fiesta del trail running.

Por su parte, en la categoría 42K femenino, la medalla de oro la ganó Victoria Calero de Ecuador, quien completó el recorrido en un tiempo de 6:18:55. El segundo lugar fue ocupado por Linda Suzetty Gonzales del Águila (7:06:46) y el tercer puesto quedó para Pamela Maritza Paucar Bautista (7:07:26).

José Manuel Quispe y Victoria Calero ganaron la 42K en la Canchaque Trail Fest en Piura. Foto: Hunters Visual Studio.

Cabe mencionar que José Manuel (integrante del Civa Endurance Club), natural del anexo de Ayahuasi, distrito de Alca, provincia de La Unión, encontró su verdadera pasión a los 27 años y, debido a su ambición por ser mejor cada día, consiguió no solo viajar a varios países, sino también ganar medallas en representación del Perú y enorgullecer a su familia.

TE PUEDE INTERESAR: José Manuel Quispe: Un corredor arequipeño capaz de todo

OTRAS DISTANCIAS

Otras distancias también dejaron grandes momentos y marcas destacadas.

Kilómetro Vertical (KV): En la categoría femenina, el podio fue para Astrid Valdivia en el primer lugar, seguida por Victoria Calero y Yakory Romero. En masculino, el vencedor absoluto fue Jorge Luis Carrasco Guerrero, acompañado en el podio por Víctor Denny Campoverde Abarca (segundo) y Pietro Alejandro Vasquez Cervantes (tercero).

En la categoría femenina, el podio fue para Astrid Valdivia en el primer lugar, seguida por Victoria Calero y Yakory Romero. En masculino, el vencedor absoluto fue Jorge Luis Carrasco Guerrero, acompañado en el podio por Víctor Denny Campoverde Abarca (segundo) y Pietro Alejandro Vasquez Cervantes (tercero). 25K Palambla Skyrace: En la rama masculina, el vencedor absoluto fue Jorge Luis Carrasco Guerrero (2:29:50), seguido por Wallace Fernando (2:45:19) y Wallace Lutgardo Huamani Llanquecha (2:49:34). En damas, el primer lugar fue para Nayda Melo Muñiz (3:25:39).

En la rama masculina, el vencedor absoluto fue Jorge Luis Carrasco Guerrero (2:29:50), seguido por Wallace Fernando (2:45:19) y Wallace Lutgardo Huamani Llanquecha (2:49:34). En damas, el primer lugar fue para Nayda Melo Muñiz (3:25:39). 12K Mishahuaca: Christian Guerrero se impuso en varones con 1:19:19, mientras que Nelly del Carmen Cueva Cueva lideró el podio femenino con un tiempo de 1:53:08.

Christian Guerrero se impuso en varones con 1:19:19, mientras que Nelly del Carmen Cueva Cueva lideró el podio femenino con un tiempo de 1:53:08. 6K: En la distancia de menor recorrido, Brian Nickolas Palomino Cuyatti (00:34:00) en varones y Sindi Brillithd Vásquez Rivera (00:45:35) en damas se llevaron el primer lugar de sus respectivas categorías.

Asimismo, el Canchaque Trail Fest 2027 tiene fecha confirmada y será del 7 al 9 de octubre.