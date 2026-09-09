Después de varios títulos a nivel nacional e internacional, ahora el atleta requipeño José Manuel Quispe se prepara para la tercera edición del Canchaque Trail Fest, la carrera de montaña más desafiante del norte del país.

Este torneo se llevará a cabo del 8 al 10 de octubre y congregará cerca de 500 corredores en la ciudad de Piura, conocida como la “Suiza Piurana” por sus exuberantes montañas verdes, valles y clima fresco. Es así que la localidad de Canchaque se transformará en el epicentro de las carreras de montaña con una competencia de alto nivel sobre terrenos variados.

Para esta edición, se han dispuesto seis distancias adaptadas a distintos perfiles de competidores: Kids, un recorrido formativo en senderos seguros; el Kilómetro Vertical (5.8K), de alta exigencia con casi 1000 metros de desnivel positivo; ruta 6K de dificultad baja con 253 metros de desnivel; ruta 12K Mishahuaca, de dificultad media con 789 metros de desnivel acumulado; ruta 25K Palambla Skyrace, de alta dificultad con 1,590 metros de desnivel; y la prueba reina 42K Chorro Blanco Skymarathon, una maratón de montaña reservada para atletas experimentados con 2,559 metros de desnivel positivo.

Los deportistas e interesados en asegurar uno de los cupos disponibles pueden realizar su inscripción directamente a través de la plataforma oficial en canchaquetrailfest.pe.

Además de José Manuel Quispe, integrante del Civa Endurance Club, estarán otros deportistas destacados que se darán cita para medirse en la montaña.

José Juan Ciccia, director y fundador de la carrera, indicó que el Canchaque Trail Fest nació como un homenaje a la tierra y con la finalidad de descentralizar el atletismo de montaña en el Perú. “Queremos brindar una experiencia técnica de nivel internacional que promueva el talento nacional y, al mismo tiempo, genere un impacto positivo directo en la comunidad local a través del deporte y el turismo”, refirió.

Cabe mencionar que la jornada integrará zonas turísticas de la zona, como las cascadas de Mishahuaca, puentes colgantes, miradores y fincas cafetaleras.

Deportistas se alistan para la carrera de montaña Canchaque Trail Fest en Piura. Foto: Canchaque Trail Fest.

Deportistas se alistan para la carrera de montaña Canchaque Trail Fest en Piura. Foto: Canchaque Trail Fest.