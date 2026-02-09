La congestión vehicular convirtió a Arequipa en la ciudad latinoamericana donde más tiempo se perdió en el tráfico durante el 2025. Un informe del Instituto Peruano de Economía (IPE), difundido en febrero de 2026 con información de TomTom Traffic, revela que los ciudadanos perdieron 155 horas al año atrapados en el tránsito, generando pérdidas económicas que superan los 380 millones de soles.

Esta realidad se vive a diario en las principales vías de la ciudad. De acuerdo con Marat Santos, gerente del consorcio AQP Masivo, empresa de transporte público urbano, los retrasos en las rutas se han vuelto constantes y se han incrementado en los últimos años. “En horas regulares, una ruta puede demorar entre 25 y 35 minutos, pero en hora punta el tiempo se eleva hasta 40 o 45 minutos”, explicó.

El problema se agrava durante los horarios de mayor demanda. Según detalló el transportista, entre las 7:00 y 8:30 de la mañana, de 12:30 a 3:00 de la tarde y en las noches, desde las 6:30 hasta las 9:00, el tránsito en la ciudad se vuelve un caos total. En estos periodos, una vuelta que normalmente debería durar una hora puede extenderse hasta dos horas, afectando la frecuencia del servicio.

Las zonas que más sufren por la congestión vehicular son las avenidas Ejército, La Marina, Andres Avelino Cáceres, Independencia, Goyeneche, así como el ingreso al cono norte por el sector de Zamácola. En estos puntos, los vehículos pueden permanecer completamente detenidos entre 8 y 10 minutos sin avanzar, debido a cuellos de botella y la alta carga vehicular, según informó Santos.

El impacto económico del tráfico también golpea al transporte público. El gasto en combustible se incrementa en aproximadamente 30%, ya que los vehículos deben permanecer encendidos mientras están atrapados en el tráfico.

Durante el 2025, Arequipa registró un nivel promedio de congestión de 69.5%, cifra 1.9 puntos porcentuales mayor que la del 2024, según TomTom Traffic. En ese periodo, los vehículos apenas lograron avanzar 4.5 kilómetros en 15 minutos, y el viernes 14 de febrero fue identificado como el día con mayor congestión vehicular del año en la ciudad.

VIDEO RECOMENDADO