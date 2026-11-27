La visita de la viceministra de Salud Pública, María Sofía Cuba Fuentes, al hospital Honorio Delgado Espinoza terminó en medio de airados reclamos de usuarios y pacientes quienes expresaron su malestar por las deficiencias en la atención que reciben a diario exigiendo que asuma compromisos para mejorar los servicios que brinda el centro de referencias en el sur del país.

Cuando la funcionaria se disponía a abandonar el nosocomio para asistir a un evento en el paraninfo de la Universidad Nacional de San Agustín, varios ciudadanos se acercaron al vehículo en el que se trasladaba para hacer escuchar sus reclamos. Entre ellos se encontraba Hugo Condori Chambi, quien aprovechó la presencia de la representante del Ministerio de Salud (Minsa) para exponer la situación que atraviesa su esposa que, según dijo, hace dos años espera ser operada de la vesícula, además de otros problemas por la falta de especialistas.

“En este hospital no nos atienden bien, son insensibles. Los médicos no están aquí todo el día porque se van a sus consultorios”, dijo el quejoso a la viceministra que solo lo escuchó desde la unidad en la que se encontraba.

REALIDAD EN AREQUIPA

Las largas colas que se forman desde tempranas horas de la mañana para conseguir una cita médica, las deficiencias en el equipamiento y las necesidades de infraestructura, fueron también algunos de los problemas expuestos.

Algunos de ellos fueron abordados previo a los reclamos de los usuarios. Cuba Fuentes señaló que una de las prioridades del ministerio de Salud es avanzar hacia la transformación digital de los establecimientos, de manera que los pacientes no solo puedan solicitar sus citas médicas sin necesidad de acudir presencialmente al hospital, sino que también puedan agilizar sus atenciones con las historias clínicas digitales.

Asimismo, reconoció que existen equipos que requieren mantenimiento y otros que necesitan ser reemplazados, particularmente aquellos utilizados para la detección y atención de lesiones cancerígenas pero no hubo detalles de mayor compromiso. “nos llevamos varios pedidos de mejora que tendríamos que evaluar”, dijo para luego marcharse.