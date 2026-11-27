Con el objetivo de promover el diálogo, el intercambio de experiencias y la articulación de compromisos frente a la violencia contra las mujeres, se desarrolló en la provincia de Ica el Foro Internacional “Mujeres que Transforman”, teniendo como escenario el Salón Consistorial de la Municipalidad Provincial de Ica.

Igualdad de oportunidades

La regidora provincial de Ica, Silvia Bertolotti fue la encargada de brindar las palabras de bienvenida a las delegaciones y representantes de los países participantes, así como a las autoridades, organizaciones sociales e instituciones públicas y privadas que se dieron cita en este importante encuentro.

Durante su intervención, la concejal destacó que la lucha contra la violencia hacia las mujeres ha sido una de las prioridades de la actual gestión municipal, señalando que este foro representa una oportunidad para reflexionar, compartir experiencias y asumir compromisos que permitan avanzar hacia una sociedad con justicia, dignidad, equidad e igualdad de oportunidades.

Asimismo, advirtió que la violencia contra las mujeres no constituye un problema individual, sino una problemática social que requiere la participación conjunta de las autoridades y la ciudadanía, independientemente de las fronteras o diferencias culturales.

Uno de los temas centrales de su discurso fue la necesidad de concretar la implementación de la Casa Refugio para Mujeres, un espacio destinado a brindar protección y atención a las víctimas de violencia que, en muchos casos, continúan viviendo en entornos donde sufren agresiones por no contar con un lugar seguro al cual acudir.

En ese sentido, expresó su expectativa de que las próximas autoridades municipales den continuidad a esta iniciativa y asuman el compromiso de hacer realidad este importante proyecto social.

Cabe señalar que, la regidora Bertolotti, logró la cesión en uso de un terreno por más de 950 metros cuadrados para la casa refugio en la provincia de Ica.

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