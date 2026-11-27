La Gerencia de Transportes de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) registró ingresos por S/ 2 millones 135 mil 665 entre mayo y octubre de 2026, como resultado de las actas de control impuestas durante los operativos contra la informalidad. El titular de dicha área, Yoni Calle, señaló que las intervenciones se intensificaron en este periodo para reforzar el cumplimiento de las normas y ordenar las distintas modalidades de movilidad urbana.

La cifra supera ampliamente los resultados de los dos años anteriores. Entre mayo y octubre de 2025 se recaudaron S/ 466 mil 350, mientras que en el mismo lapso de 2024 los ingresos alcanzaron S/ 953 mil 27. De esta manera, el monto obtenido este año representa un incremento aproximado del 358 % respecto al 2025.

Como parte de este trabajo, la actual gestión incorporó alrededor de 62 inspectores adicionales para reforzar las labores de supervisión. El personal interviene no solo unidades del Sistema Integrado de Transporte (SIT), sino también vehículos que brindan servicio informal, operan sin permiso o trasladan carga sin cumplir las disposiciones vigentes.

PAGOS POR MULTAS

Las intervenciones se desarrollan diariamente y contemplan sanciones para los conductores infractores. Según Calle, en determinados casos los pagos pueden acercarse a los S/ 400, considerando la multa por la infracción, el servicio de grúa y el depósito vehicular. No obstante, advirtió que la capacidad de control todavía enfrenta dificultades operativas.

Una de las principales limitaciones es la disponibilidad de efectivos de la Policía de Tránsito, cuyo apoyo resulta indispensable para ciertas intervenciones. El funcionario explicó que los agentes no pueden acompañar a los inspectores todos los días, debido a que también deben atender otras diligencias y servicios, lo que reduce la ejecución de operativos conjuntos durante algunas jornadas.

Ante esta situación, Calle consideró que se necesitarían al menos 1,500 inspectores para establecer controles estratégicos y mejorar la cobertura en diferentes puntos de Arequipa. Reconoció que la informalidad vehicular es un problema extendido en todo el país y que el personal disponible aún resulta insuficiente para mantener una vigilancia efectiva en toda la ciudad.