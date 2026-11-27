El presidente de la Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL), Fernando Guerra Fernández, en representación de todas las cámaras de comercio de la macrorregión norte, hizo un llamado a la unidad y a la participación del empresariado para construir una ciudadanía activa, recuperar la confianza y contribuir al desarrollo de sus regiones y del país.

VER MÁS| La Libertad: Sicarios matan a tiros a mototaxista en Guadalupe

Claro

Durante su participación en la CADE 2026, que se desarrolla en Cusco, el líder gremial sostuvo que “el norte peruano tiene una oportunidad histórica para dejar de avanzar de manera aislada y consolidarse como una macrorregión con voz propia, objetivos comunes y proyectos estratégicos compartidos”.

“En el norte sabemos jalar parejo. No basta con reclamar: el Estado debe cumplir, pero el empresariado también tiene que arremangarse, involucrarse y ayudar a recuperar la confianza ciudadana”, expresó en el panel “¿Cómo generamos más crecimiento empresarial en las regiones?”.

Guerra destacó el potencial del norte del país para convertirse en una gran despensa agroalimentaria para el mundo, mediante el impulso de proyectos de irrigación como Chavimochic III, Olmos y Alto Piura, que permitirían ampliar la frontera agrícola, fortalecer las cadenas productivas y generar nuevas oportunidades de empleo formal.

También resaltó las oportunidades que ofrecen la minería responsable, la pesca, la manufactura, el turismo y la futura explotación de hidrocarburos frente a las costas de La Libertad y Lambayeque.

En ese contexto, el presidente de la CCLL advirtió que “el empresariado y las autoridades deben trabajar unidos para evitar que las grandes oportunidades de crecimiento que ofrecen la minería, la agroindustria y la futura explotación petrolera sean aprovechadas por la informalidad y las economías ilegales”.