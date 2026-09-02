Samantha Perea Manduján se consagró campeona en la categoría -37 kilos en la modalidad Kyorugui del Pan Am Series “Sueños de campeón” Patu 12, torneo internacional de taekwondo disputado en la ciudad de Lima, del 29 al 30 de agosto.

En su categoría, donde llegaron a competir cinco participantes de Chile, Estados Unidos, Puerto Rico y dos representantes de Perú. Samantha disputó dos combates; en la primera ronda se midió ante la representante de Puerto Rico, Greysha Melendez, a la que logró vencer.

Para la gran final, se enfrentó a la taekwondista peruana, Maryori More, para hacerse con la medalla de oro.

De acuerdo a su madre, Herminia, este resultado le ayuda a sumar puntos para mantenerse dentro de la preselección de Perú de taekwondo. “Ahora tiene que seguir preparándose para el campeonato internacional Kukiwon, que será en noviembre, y el Grand Slam en diciembre”, expresó con orgullo su madre.

SIGUE PASOS

En la misma modalidad, su hermano, Samuel Perea Manduján, obtuvo la medalla de plata en la categoría -35 kilos. Con este resultado, la familia Perea busca brillar en cada campeonato, no solo a nivel nacional, sino frente a competidores internacionales.