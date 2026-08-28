En el marco del 486° aniversario de la Ciudad Blanca, las instalaciones del emblemático Club Hípico Los Criollos, en el sector de Lara, serán el escenario del Concurso Ecuestre Internacional de Salto “Ciudad de Arequipa 2026”. La competencia, que coincide con el 88° aniversario de fundación de la institución anfitriona, se llevará a cabo del 28 al 30 de agosto y reunirá a calificados deportistas nacionales e internacionales que disputarán el cotizado trofeo de la edición festiva.

El presidente del club organizador, Luis Felipe Abusada, destacó la proyección internacional del certamen, que este año contará con la participación del jinete argentino Julián Duprat y la presencia estelar de la amazona belga Kelly Collard Bovy.

DELEGACIONES

A la delegación extranjera se sumarán exponentes provenientes del Club Hípico Peruano de Lima, entre quienes resalta Luciana Palazuelo, de nutrida trayectoria en pistas de España y Argentina. Por la delegación local, el liderazgo recaerá en las delegaciones del Club Hípico de la Policía Nacional, el Club Hípico Militar y Los Criollos, representados por Said Abusada y Maximiliano Escobar, ambos con múltiples títulos nacionales en su haber.

Como parte del comité organizador, varias empresas están como auspiciadores, entre ellos WIN. “A través de espacios como este, buscamos seguir fortaleciendo nuestro vínculo con los arequipeños apoyando actividades que promuevan el deporte y generen espacios de encuentro para las familias.”, señaló Víctor Jáuregui, vicepresidente.

El comité organizador confirmó que el acceso para el público en general será totalmente gratuito durante los tres días de competencia, a partir de las 9:00 a. m.