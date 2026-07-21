Una joven madre que se alistaba para dirigirse a comprar a la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres, en José Luis Bustamante y Rivero, terminó gravemente herida tras ser arrastrada por una banda de ladrones para robarle su cartera, que contenía documentos personales y mil 200 soles.

Familiares de la víctima señalaron que el robo ocurrió minutos antes de las siete de la mañana del último domingo, mientras esperaba una unidad de transporte público en la primera cuadra de la Av. Arequipa, en el distrito de Alto Selva Alegre.

Una cámara de seguridad registró el momento en que tres sujetos a bordo de un auto Volkswagen de color celeste se le acercan a la joven y uno de los ladrones saca medio cuerpo por la ventana para jalar la cartera de la joven madre.

El vehículo lo arrastró por más de 10 metros para poder arrebatarle el bolso que tenía debajo de la chompa. La víctima tuvo que ser trasladada al Seguro Social.