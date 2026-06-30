El arzobispo de Arequipa, Javier Del Río Alba, hizo un llamado a la comunidad para respetar los resultados de las elecciones y sostuvo que, en un sistema democrático, todas las fuerzas políticas deben aceptar la decisión expresada por la ciudadanía en las urnas, independientemente de sus preferencias.

Al final de la misa por San Pedro y San Pablo, monseñor Del Río exhortó a los líderes políticos a trabajar de manera unida, evitando enfrentamientos innecesarios y dejando de lado la polarización. Señaló que el país necesita construir unidad mediante el diálogo, al advertir que la inestabilidad política registrada en la última década ha perjudicado la economía y afectado principalmente a la población más pobre.

Además, pidió al próximo gobierno y al Congreso Bicameral trabajar en conjunto por el bienestar del país y gobernar para todos los peruanos, no solo para quienes los eligieron. Además, instó a priorizar la seguridad ciudadana, la lucha contra la delincuencia, la mejora de la educación y el desarrollo de infraestructura, promoviendo consensos antes que confrontaciones.

VISITA DEL PAPA LEÓN XIV A AREQUIPA EN EVALUACIÓN

La Arquidiócesis de Arequipa espera que la ciudad sea incluida en la visita que el papa León XIV proyecta realizar al Perú antes de finalizar el año. El arzobispo Javier del Río Alba señaló que la Conferencia Episcopal Peruana ya presentó una propuesta de itinerario al Vaticano y ahora aguarda la decisión de la Santa Sede.

“Nosotros, desde la Conferencia Episcopal, hemos hecho una propuesta a pedido de la Santa Sede y estamos esperando que sea procesada y que nos den la información concreta. Todos queremos que el Papa venga a nuestras diócesis, pero la decisión está en manos del Santo Padre”, sostuvo.

El prelado precisó que, aunque el deseo del Papa es visitar el Perú en el mes de noviembre, todavía no existe un programa oficial aprobado. Indicó que Lima y Chiclayo serían parte del recorrido, mientras que las demás ciudades, entre ellas Arequipa, permanecen a la espera.

Además, en esta última semana, monseñor Javier del Río Alba tuvo una audiencia con el papa León XIV en el Vaticano, donde le transmitió el saludo de los arequipeños. Durante el encuentro, el Santo Padre envió su bendición a toda la población de Arequipa, la misma que también impartió durante la misa por la solemnidad de San Pedro y San Pablo celebrada ayer.