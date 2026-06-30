Una destacada muestra de solidaridad protagonizó la población de Pisco y propios residentes venezolanos al sumarse masivamente a la campaña de ayuda en favor de las familias damnificadas por los terremotos de 7.2 y 7.5 en Venezuela.

Desde las primeras horas de la mañana y hasta entrada la noche, decenas de ciudadanos acudieron al Parque de la Bandera para entregar víveres, ropa, agua, productos de higiene y otros artículos de primera necesidad.

Solidaridad en la zona

La jornada permitió reunir una importante cantidad de donaciones gracias al compromiso de la población pisqueña, que respondió de manera inmediata al llamado de apoyo. Muchos de los asistentes señalaron que conocen de cerca el sufrimiento que deja una tragedia, recordando el devastador terremoto que golpeó a la ciudad en 2007, experiencia que hoy fortalece su espíritu solidario con quienes atraviesan momentos difíciles.

Los organizadores informaron que la campaña liderada por venezolanos continuará en los próximos días con el objetivo de seguir recolectando ayuda para nuestros hermanos. Asimismo, invitaron a la ciudadanía a acercarse al Parque de la Bandera y continuar aportando con donaciones que permitan brindar asistencia a las familias que más lo necesitan.

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