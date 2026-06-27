La comunidad venezolana residente en la región Ica inició una campaña de ayuda humanitaria para asistir a las víctimas de los terremotos que devastó varias ciudades de Venezuela y que, según los últimos reportes, ha dejado más de 920 fallecidos y más de 3.000 heridos, además de miles de desaparecidos y damnificados.

Desastre natural

La representante de la ONG VeneIca, Nancy Nava Vargas, informó que asociaciones de migrantes venezolanos en distintas regiones del Perú vienen coordinando acciones solidarias para recolectar ayuda destinada a las zonas afectadas por la emergencia.

“En este momento todas las organizaciones de personas migrantes y refugiadas a nivel del Perú nos estamos uniendo en una campaña de solidaridad. Desde Lima hasta cada uno de los departamentos estamos organizando centros de acopio para canalizar ayuda humanitaria hacia Venezuela”, señaló.

En la región Ica se habilitarán puntos de recepción de donaciones en las provincias de Ica, Nasca y Chincha, con el objetivo de reunir productos de primera necesidad que serán enviados a las familias damnificadas.

De acuerdo con la dirigente venezolana, la situación continúa siendo compleja debido a que los equipos de rescate mantienen las labores de búsqueda entre los escombros.

“Seguimos recibiendo información de nuestros familiares y compatriotas. Hay personas desaparecidas, miles de heridos y equipos de rescate trabajando de manera permanente. La emergencia todavía no ha terminado”, manifestó.

Nava Vargas indicó que la ciudad de La Guaira fue una de las más afectadas por el terremoto de 7.2, mientras que Caracas también registró severos daños en infraestructura y viviendas por un segundo terremoto de 7.5 a poco más de 30 segundos del primero.

“La Guaira ha sido una de las ciudades más golpeadas. Es una población que ya había sufrido una tragedia muy dura con el deslave de 1999 y ahora enfrenta nuevamente una situación devastadora”, expresó entre lágrimas.

Piden apoyo de la población

La campaña busca recolectar alimentos no perecibles, agua embotellada, artículos de higiene, pañales, medicamentos básicos, gasas, alcohol y otros insumos necesarios para la atención de las personas afectadas.

“Necesitamos todo lo que pueda ser trasladado sin deteriorarse: agua, alimentos enlatados, pañales, gasas, alcohol, productos de higiene y artículos de primera necesidad. Cada aporte puede marcar una diferencia para quienes hoy lo han perdido todo”, sostuvo.

“El centro de acopio en Ica estará ubicado en Ayacucho 340, segundo piso. Desde allí estaremos recibiendo las donaciones para canalizarlas hacia Venezuela”, indicó.

Para quienes deseen colaborar o solicitar mayor información, la ONG habilitó el número telefónico 912 299 017.

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