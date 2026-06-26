El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, informó que el Gobierno peruano evalúa el envío de ayuda humanitaria y equipos especializados de rescate a Venezuela, tras los terremotos de 7.2 y 7.5 que afectaron recientemente a ese país.

Desastre natural

Durante una visita de trabajo en el distrito de Parcona, en la provincia de Ica, el premier fue consultado sobre las acciones que adoptará el Perú frente a la emergencia registrada en territorio venezolano. En respuesta, señaló que se vienen realizando coordinaciones para brindar apoyo a la nación sudamericana.

“Estamos viendo las posibilidades de enviar ayuda. Tenemos gente especialista, los equipos USAR, integrados por personal de las Fuerzas Armadas, la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, que están preparados para intervenir en este tipo de emergencias”, declaró.

Arroyo destacó que el Perú mantiene una política de solidaridad frente a desastres naturales que afectan a países de la región y señaló que la asistencia podría incluir personal altamente capacitado en búsqueda y rescate, así como apoyo logístico y humanitario. “Por supuesto que tenemos que ayudar a nuestros hermanos sudamericanos, en este caso Venezuela”, expresó.

El anuncio se produce luego de los dos terremotos del 24 de junio, que causaron daños materiales y afectaron a diversas ciudades venezolanas, generando preocupación en varios países de la región.

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