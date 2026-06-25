Un total de 40 bomberos especializados en búsqueda y rescate urbano del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) se encuentran preparados para viajar a Venezuela y apoyar en las labores de emergencia tras los dos terremotos de magnitudes superiores a 7 que afectaron ese país.

El despliegue dependerá de que las autoridades venezolanas formulen una solicitud oficial de ayuda humanitaria, la cual será canalizada por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), entidad responsable de coordinar este tipo de cooperación internacional en representación del Estado peruano.

Equipo USAR permanece en fase de preparación

El líder nacional de la Unidad de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) del Cuerpo General de Bomberos, Mario Mark, informó que el personal especializado permanece en fase de preparación y listo para movilizarse apenas se formalice el pedido de apoyo.

“Nosotros ya estamos en una fase de preparación esperando la solicitud oficial del país afectado para atender la ayuda humanitaria. Si llega la solicitud y podemos movilizarnos, tenemos ahorita 40 personas en lista para movilizarlas”, declaró en entrevista con RPP.

Mark explicó que el equipo peruano cuenta con clasificación USAR de nivel mediano, conforme a los estándares internacionales para operaciones de búsqueda y rescate urbano.

Lee aquí: El grito de auxilio en una ciudad devastada en Venezuela que espera por rescatistas tras terremotos

Personal altamente especializado y equipamiento técnico

El contingente está conformado por bomberos entrenados para intervenir en escenarios de alta complejidad, especialmente en edificaciones colapsadas por terremotos, explosiones, derrumbes y otras emergencias de gran magnitud.

Entre los recursos disponibles figuran herramientas hidráulicas y de corte para perforar concreto, cámaras especializadas para inspección en espacios confinados, sensores capaces de detectar sonidos y vibraciones bajo los escombros y unidades caninas entrenadas para localizar personas atrapadas.

El objetivo es incrementar las posibilidades de encontrar sobrevivientes durante las primeras horas posteriores al desastre.

Coordinación dependerá del Indeci

Mario Mark precisó que cualquier movilización internacional será coordinada por el Instituto Nacional de Defensa Civil, entidad encargada de canalizar la ayuda humanitaria que el Perú brinda a otros países.

Mientras tanto, el personal especializado permanece en estado de alerta y con disponibilidad inmediata para desplazarse hacia Venezuela en caso de concretarse el requerimiento oficial.

¿Qué es un equipo USAR?

USAR corresponde a las siglas de Urban Search and Rescue (Búsqueda y Rescate Urbano).

Estos equipos están integrados por personal altamente capacitado para localizar, estabilizar y rescatar personas atrapadas en estructuras colapsadas como consecuencia de terremotos, explosiones, derrumbes u otros desastres de gran impacto.

Su trabajo combina técnicas especializadas, equipos tecnológicos y unidades caninas para realizar operaciones de rescate de manera segura y eficiente.

Continúan las labores de emergencia en Venezuela

Las autoridades venezolanas mantienen las operaciones de búsqueda y rescate en las zonas afectadas por los terremotos, mientras continúan las evaluaciones de daños y la atención a las personas damnificadas.

Diversos países y organismos internacionales también han ofrecido asistencia humanitaria, equipos de rescate y apoyo logístico para atender la emergencia.