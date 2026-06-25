El papa León XIV dispuso el envío de una ayuda de emergencia de 100.000 euros (unos 114.000 dólares) para atender a las comunidades afectadas por los terremotos que sacudieron Venezuela durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves.

La información fue confirmada por el Vaticano a través de Vatican News, medio oficial de la Santa Sede, que precisó que los fondos serán destinados a respaldar las primeras acciones de asistencia humanitaria en las zonas impactadas por el desastre.

Apoyo canalizado mediante la Limosnería Apostólica

La ayuda será distribuida por medio de la Limosnería Apostólica, organismo de la Santa Sede encargado de las obras de caridad del pontífice y de la asistencia a poblaciones que atraviesan situaciones de emergencia o vulnerabilidad.

Según informó el Vaticano, esta contribución constituye una primera respuesta ante la tragedia y forma parte de los esfuerzos de la Iglesia Católica para acompañar a las personas afectadas.

La Santa Sede indicó que el aporte busca colaborar con las labores de socorro y atención inmediata a las víctimas.

Terremotos dejan víctimas y daños materiales

Venezuela fue golpeada por dos fuertes terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que provocaron severos daños materiales y un elevado número de víctimas.

De acuerdo con los reportes preliminares, el desastre dejó al menos 164 fallecidos, aunque las autoridades continúan evaluando el impacto total de la emergencia.

Los movimientos sísmicos también ocasionaron afectaciones en infraestructura, viviendas y servicios básicos en diversas zonas del país.

Solidaridad internacional con Venezuela

La ayuda anunciada por el papa León XIV se suma a las expresiones de apoyo y asistencia ofrecidas por gobiernos, organismos internacionales y entidades humanitarias de distintas partes del mundo.

En las últimas horas, países como Estados Unidos, China, Rusia, Francia, México, Irán, Cuba y otros integrantes de la comunidad internacional anunciaron medidas de apoyo, envío de equipos de rescate, asistencia médica y ayuda humanitaria para colaborar con la atención de la emergencia.

Asimismo, organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han activado mecanismos de coordinación para respaldar las labores de búsqueda, rescate y asistencia a los damnificados.