Las Naciones Unidas informaron este jueves que se encuentran “completamente movilizadas” para apoyar la respuesta a los dos terremotos que afectaron a Venezuela y que dejaron víctimas, heridos y graves daños materiales.

El subsecretario general de Asuntos Humanitarios y coordinador de Ayuda de Emergencia de la ONU, Tom Fletcher, señaló que los próximos días requerirán un esfuerzo conjunto de la comunidad internacional para respaldar las acciones lideradas por el Gobierno venezolano y asistir a las comunidades afectadas.

“Los próximos días requerirán un esfuerzo colectivo masivo para apoyar la respuesta liderada por el Gobierno y ayudar a las comunidades”, afirmó mediante un comunicado oficial.

OCHA coordina despliegue de equipos de rescate

Fletcher informó que la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) trabaja sobre el terreno coordinando el despliegue rápido de equipos internacionales de búsqueda y rescate urbano.

Asimismo, anunció el envío de un equipo de respuesta rápida para reforzar las operaciones de OCHA en Venezuela y fortalecer la coordinación de la asistencia humanitaria.

La organización busca facilitar la llegada de apoyo especializado y optimizar la respuesta frente a la emergencia generada por los movimientos sísmicos.

ONU advierte sobre aumento de necesidades humanitarias

El responsable humanitario recordó que antes de los terremotos cerca de ocho millones de personas en Venezuela ya requerían algún tipo de asistencia humanitaria.

En ese contexto, advirtió que la emergencia podría profundizar las vulnerabilidades existentes y aumentar las necesidades de miles de familias afectadas por el desastre.

“Este desastre corre el riesgo de profundizar las vulnerabilidades existentes”, sostuvo Fletcher.

Llamado a la comunidad internacional

La ONU subrayó que el respaldo internacional será determinante para atender la emergencia y apoyar a las organizaciones que trabajan directamente en las zonas impactadas.

Por ello, Fletcher insistió en la necesidad de mantener el apoyo financiero y logístico a las agencias humanitarias desplegadas en el país.

“El apoyo internacional sostenido a las organizaciones humanitarias que responden en el terreno es esencial y urgente”, concluyó.