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Vista de varios bloques de viviendas dañados por los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela) este jueves. EFE/ Ronald Pena R.
EFE
El grito de auxilio en una ciudad devastada en Venezuela que espera por rescatistas

Vista de varios bloques de viviendas dañados por los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela) este jueves. EFE/ Ronald Pena R.

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Residentes permanecen en la calle junto a varios bloques de viviendas dañados por los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela) este jueves. EFE/ Ronald Pena R.
Así quedó Venezuela

Residentes permanecen en la calle junto a varios bloques de viviendas dañados por los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela) este jueves. EFE/ Ronald Pena R.

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Vista de uno de los bloques de viviendas dañados por los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela) este jueves. EFE/ Ronald Pena R.
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El grito de auxilio en una ciudad devastada en Venezuela que espera por rescatistas

Vista de uno de los bloques de viviendas dañados por los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela) este jueves. EFE/ Ronald Pena R.

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Edificios dañados por los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela) este jueves. EFE/ Ronald Pena R.
Así quedó Venezuela

Edificios dañados por los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela) este jueves. EFE/ Ronald Pena R.

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Residentes caminan entre los escombros de edificios derrumbados por los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela), este jueves. EFE/ Ronald Pena R.
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El grito de auxilio en una ciudad devastada en Venezuela que espera por rescatistas

Residentes caminan entre los escombros de edificios derrumbados por los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela), este jueves. EFE/ Ronald Pena R.

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Vista de varios bloques de viviendas dañados por los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela) este jueves. EFE/ Ronald Pena R.
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El grito de auxilio en una ciudad devastada en Venezuela que espera por rescatistas

Vista de varios bloques de viviendas dañados por los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela) este jueves. EFE/ Ronald Pena R.

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Residentes observan varios bloques de viviendas dañados por los terremotos en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela) este jueves. EFE/ Ronald Pena R.
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El grito de auxilio en una ciudad devastada en Venezuela que espera por rescatistas

Residentes observan varios bloques de viviendas dañados por los terremotos en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela) este jueves. EFE/ Ronald Pena R.

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Vista de varios edificios dañados por los terremotos en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela) este jueves. EFE/ Ronald Pena R.
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El grito de auxilio en una ciudad devastada en Venezuela que espera por rescatistas

Vista de varios edificios dañados por los terremotos en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela) este jueves. EFE/ Ronald Pena R.

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Residentes observan uno de los bloques de viviendas dañados por los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela) este jueves. EFE/ Ronald Pena R.
Así quedó Venezuela

Residentes observan uno de los bloques de viviendas dañados por los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela) este jueves. EFE/ Ronald Pena R.

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Viviendas dañados por los terremotos. (Foto: EFE)
Así quedó Venezuela

Viviendas dañados por los terremotos. (Foto: EFE)

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Residentes observan los destrozos causados en uno de los edificios dañados por los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela) este jueves. EFE/ Ronald Pena R.
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El grito de auxilio en una ciudad devastada en Venezuela que espera por rescatistas

Residentes observan los destrozos causados en uno de los edificios dañados por los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela) este jueves. EFE/ Ronald Pena R.

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Miembros de los servicios de emergencia revisan uno de los bloques de viviendas dañados por los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela) este jueves. EFE/ Ronald Pena R.
Así quedó Venezuela

Miembros de los servicios de emergencia revisan uno de los bloques de viviendas dañados por los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela) este jueves. EFE/ Ronald Pena R.

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Vista de uno de los edificios dañados por los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela) este jueves. EFE/ Ronald Pena R.
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El grito de auxilio en una ciudad devastada en Venezuela que espera por rescatistas

Vista de uno de los edificios dañados por los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela) este jueves. EFE/ Ronald Pena R.

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Residentes entre los escombros de uno de los bloques de viviendas dañados por los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela) este jueves. EFE/ Ronald Pena R.
Así quedó Venezuela

Residentes entre los escombros de uno de los bloques de viviendas dañados por los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela) este jueves. EFE/ Ronald Pena R.

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Un residente entre los escombros de un edificio derrumbado a consecuencia de los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela) este jueves. EFE/ Ronald Pena R.
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El grito de auxilio en una ciudad devastada en Venezuela que espera por rescatistas

Un residente entre los escombros de un edificio derrumbado a consecuencia de los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela) este jueves. EFE/ Ronald Pena R.

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Vista de los daños registrados en varios edificios por los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela) este jueves. EFE/ Ronald Pena R.
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El grito de auxilio en una ciudad devastada en Venezuela que espera por rescatistas

Vista de los daños registrados en varios edificios por los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela) este jueves. EFE/ Ronald Pena R.

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Residentes observan uno de los bloques de viviendas dañados por los terremotos, en la localidad de Catia La Mar. EFE/ Ronald Pena R.
Así quedó Venezuela

Residentes observan uno de los bloques de viviendas dañados por los terremotos, en la localidad de Catia La Mar. EFE/ Ronald Pena R.

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