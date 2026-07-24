El Ministerio de Relaciones Exteriores informó este viernes que Perú y Venezuela acordaron iniciar un proceso progresivo para reanudar sus relaciones bilaterales, comenzando con la reactivación de los servicios consulares entre ambos países. La medida permitirá restablecer la atención y asistencia para los ciudadanos peruanos y venezolanos que residen en ambos territorios.

El anuncio fue realizado a través de las redes oficiales de la Cancillería, donde se detalló que esta etapa inicial está orientada a garantizar la protección consular y la prestación de servicios para los connacionales. La entidad precisó que este acuerdo representa un primer avance dentro del proceso de recuperación de los vínculos entre ambas naciones.

📄 Reactivación de relaciones consulares entre Perú y Venezuela.



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Reactivación de servicios consulares

La Cancillería señaló que la reapertura de los canales consulares permitirá atender las necesidades de los ciudadanos que requieren realizar trámites o acceder a asistencia oficial. Asimismo, indicó que esta medida busca fortalecer la cooperación entre ambos países.

El Ministerio de Relaciones Exteriores explicó que la decisión responde a una voluntad de cooperación e integración sustentada en los vínculos históricos que han mantenido ambas naciones. En ese sentido, señaló que el proceso continuará de manera gradual para avanzar hacia una recuperación integral de las relaciones bilaterales.

¿Qué sigue?

El restablecimiento de los servicios consulares ocurre luego de la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos gobiernos, tras los cuestionamientos del Ejecutivo peruano al proceso electoral venezolano de 2024. Desde entonces, la atención a ciudadanos de ambos países se vio limitada por la ausencia de representación diplomática.

Finalmente, la Cancillería afirmó que esta decisión busca contribuir al bienestar de los ciudadanos y fortalecer los mecanismos de cooperación entre Perú y Venezuela. El Gobierno indicó que el proceso de reanudación será progresivo y estará enfocado en recuperar los canales oficiales de comunicación.