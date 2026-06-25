Estados Unidos y numerosos países de distintas regiones del mundo ofrecieron ayuda a Venezuela luego de los dos potentes terremotos que dejaron al menos 164 fallecidos y cerca de un millar de heridos.

Las muestras de solidaridad llegaron desde América Latina, Europa, Asia y otras regiones, acompañadas en varios casos por anuncios concretos de envío de rescatistas, asistencia médica, equipos especializados y ayuda humanitaria.

Estados Unidos despliega recursos de emergencia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país está preparado para colaborar con las labores de asistencia.

A través de la plataforma Truth Social, afirmó que los terremotos provocaron una devastadora cantidad de víctimas y señaló que ordenó a las agencias federales prepararse para actuar con rapidez.

Posteriormente, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, informó en la red social X que Washington desplegará equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y asistencia humanitaria hacia Venezuela.

Apoyo de potencias internacionales

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, expresó sus condolencias en una carta dirigida a la presidenta venezolana Delcy Rodríguez, en la que transmitió solidaridad a los familiares de las víctimas y deseos de recuperación para los afectados.

China también manifestó su disposición a colaborar. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, indicó que Pekín está listo para proporcionar toda la ayuda posible según las necesidades del país sudamericano.

La Unión Europea anunció que está preparada para reforzar su apoyo. La comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, informó que el sistema satelital Copernicus fue activado para respaldar las operaciones de rescate.

América Latina expresa solidaridad y ofrece asistencia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que ordenó preparar la ayuda solicitada por Venezuela, especialmente personal especializado en rescate y sanidad.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó preocupación por los efectos del terremoto, mientras que Cuba, Panamá, Guyana, Uruguay y Costa Rica manifestaron mensajes de solidaridad con el pueblo venezolano.

Desde Ecuador, el presidente Daniel Noboa anunció el envío inmediato de ayuda humanitaria para atender la emergencia.

Argentina, por su parte, señaló que está dispuesta a colaborar mediante asistencia humanitaria coordinada con organismos internacionales. El Gobierno argentino indicó que el presidente Javier Milei extendió su solidaridad al pueblo venezolano.

Chile también expresó su respaldo mediante un comunicado de su Ministerio de Relaciones Exteriores.

Equipos de rescate desde varios países

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó que ofreció al Gobierno venezolano el envío de 300 rescatistas y paramédicos, además de 50 toneladas de equipos, medicamentos e insumos de primera necesidad.

República Dominicana anunció que equipos especializados de búsqueda, rescate y atención de emergencias de sus Fuerzas Armadas partirán hacia Venezuela para colaborar en las labores de respuesta.

En Europa, Alemania ofreció seis aviones militares para apoyar las operaciones humanitarias.

Francia confirmó el envío de 85 socorristas tras una conversación entre el presidente Emmanuel Macron y la mandataria venezolana.

Suiza informó la movilización de una misión compuesta por 80 especialistas, ocho perros de búsqueda y 18 toneladas de material de rescate.

Italia también comunicó su disposición a brindar asistencia a las autoridades venezolanas.

Irán ofrece cooperación pese a su situación interna

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán anunció que la República Islámica está dispuesta a proporcionar toda la ayuda necesaria para las operaciones de rescate y salvamento en Venezuela, pese a las consecuencias que enfrenta en su propio territorio.