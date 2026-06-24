El candidato presidencial de izquierda, Iván Cepeda, reconoció este miércoles la victoria de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta electoral de Colombia, poniendo fin a la incertidumbre generada tras el ajustado resultado de los comicios.

La decisión fue anunciada durante una rueda de prensa, tres días después de celebrarse el balotaje presidencial, considerado uno de los más reñidos de la historia del país.

Esperó el avance del escrutinio oficial

Tras conocerse los resultados preliminares el domingo, Cepeda había señalado que aguardaría la culminación del escrutinio oficial antes de pronunciarse sobre el desenlace de la elección.

El senador oficialista había quedado por detrás de Abelardo de la Espriella por menos de un punto porcentual, según el conteo inicial difundido por las autoridades electorales.

Con el proceso de revisión prácticamente concluido, el candidato decidió aceptar los resultados.

“He decidido aceptar el resultado”

Durante su intervención ante la prensa, Iván Cepeda confirmó que reconoce el resultado oficial del proceso electoral.

“He decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso y que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República”, manifestó.

Sus declaraciones marcan el cierre de la disputa electoral y abren paso al proceso de transición gubernamental en Colombia.

Una elección marcada por la estrecha diferencia

La segunda vuelta presidencial estuvo caracterizada por una diferencia mínima entre ambos candidatos, reflejando la polarización política existente en el país.

Abelardo de la Espriella, identificado con posiciones de ultraderecha, logró imponerse frente al representante del oficialismo en una contienda que mantuvo en expectativa a millones de colombianos.

El reconocimiento de Cepeda contribuye a despejar dudas sobre el resultado y fortalece la legitimidad institucional del proceso electoral.