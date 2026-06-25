Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron a Venezuela la tarde del miércoles, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

“Este terremoto fue el segundo evento de un doblete. El sismo principal de magnitud 7,5 fue precedido 39 segundos antes por un sismo precursor de magnitud 7,2”, indicó el USGS, al actualizar una evaluación anterior que cifró en 7,1 la magnitud del primero.

Los temblores, que provocaron el derrumbe de edificios en Caracas y se sintieron en la vecina Colombia, se produjeron con un minuto de diferencia, en lugares separados por unos 45 kilómetros y a distintas profundidades, indicaron los datos del USGS.

Las autoridades precisaron que el primer movimiento telúrico, inicialmente reportado con una magnitud de 7,2, fue reclasificado como un sismo precursor del terremoto de 7,5, tras el análisis de los registros sísmicos.

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos explicó que ambos temblores conformaron un “doblete sísmico”, un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren con pocos segundos de diferencia en la misma zona, por lo que la información oficial fue actualizada para identificar al sismo de magnitud 7,5 como el evento principal.

Además, el Sistema de Alerta de Tsunamis canceló la alerta emitida para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses tras el terremoto registrado cerca de las costas de Venezuela.

El epicentro del temblor se situó a unos 300 kilómetros al este de Caracas, la capital del país, en el municipio de Montalbán, estado Carabobo, en la región central de Venezuela.

El terremoto tuvo una profundidad de 13,2 kilómetros, por lo que fue clasificado como un sismo superficial, según información del USGS.

El último sismo similar que tuvo lugar en Venezuela fue en 2018, de una magnitud de 7,3 en el estado de Sucre y afectó a al menos diez países de la región, incluyendo Brasil, Guyana y varias islas del Caribe.