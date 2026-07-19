El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resolvió dejar sin efecto la credencial otorgada a Rafael López Aliaga como senador electo del Congreso de la República. La decisión se tomó luego de que el líder de Renovación Popular comunicara que no juraría ni asumiría el cargo antes de la instalación del nuevo Parlamento.

El organismo electoral explicó que la medida responde a una interpretación del marco constitucional y legal ante la falta de una regulación específica para los casos en los que un candidato electo no completa el procedimiento de incorporación al cargo.

#LOÚLTIMO 🚨 El JNE dejó sin efecto la credencial de Rafael López Aliaga como senador del Congreso para el periodo 2026-2031, tras su decisión de no juramentar ni asumir el cargo. En su lugar, convocó a Absalón Vásquez Villanueva para que ocupe el escaño. Más información en… pic.twitter.com/hc5WJxxqF4 — Latina Noticias (@Latina_Noticias) July 19, 2026





Diferencia entre proclamación e inicio del mandato

La resolución N.° 1757-2026-JNE señala que la proclamación de un candidato electo reconoce la representación otorgada por la ciudadanía, pero no significa por sí sola el inicio del mandato parlamentario. El colegiado precisó que existen etapas distintas entre la elección, la incorporación al cargo y el ejercicio de funciones dentro del Congreso.

El JNE indicó que esta interpretación considera las disposiciones de la Constitución, el Reglamento del Congreso y el Reglamento del Senado. Según el organismo electoral, estas normas establecen efectos jurídicos diferentes para cada fase del proceso parlamentario.

“La competencia del JNE no se agota con la proclamación de resultados cuando subsisten controversias estrictamente electorales, cuya resolución resulta indispensable para asegurar la plena eficacia de la voluntad popular y la continuidad de la representación política”, señaló el pleno electoral.

La resolución también precisa que el artículo 95 de la Constitución establece que el mandato legislativo es irrenunciable, pero considera que dicha disposición se aplica cuando el mandato ya se encuentra configurado. En este caso, el organismo electoral sostuvo que la incorporación al cargo no llegó a completarse.

Absalón Vásquez deberá ocupar el escaño

El JNE determinó convocar a Absalón Vásquez para que asuma como senador durante el periodo legislativo 2026-2031. La decisión se fundamenta en que es el siguiente candidato de Renovación Popular según la votación preferencial obtenida en las elecciones generales.

El organismo electoral explicó que esta convocatoria permite mantener la representación política expresada en las urnas. Además, señaló que la medida busca completar la conformación del nuevo Parlamento ante la ausencia de incorporación de López Aliaga.

El pronunciamiento del JNE se emitió luego de que el Congreso informara que Rafael López Aliaga comunicó su decisión de no jurar ni asumir el cargo de senador. El organismo electoral señaló que la resolución no implica reconocer la renuncia a un mandato parlamentario, sino resolver un escenario previo a la incorporación al cargo.

El pleno explicó que aplicó de manera conjunta las normas que regulan la representación política para atender un caso no contemplado expresamente por la legislación. Además, dispuso que su Oficina General de Asesoría Jurídica prepare un proyecto de ley para regular estas situaciones en futuras elecciones.