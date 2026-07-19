La cifra de fallecidos por el doble terremoto que afectó Venezuela el pasado 24 de junio aumentó a 5 119, según el último reporte oficial difundido por las autoridades. El balance también registra miles de heridos, personas evacuadas y familias que permanecen en espacios temporales mientras continúa la atención de la emergencia.

El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, informó que se sumaron 50 nuevas víctimas mortales al conteo registrado hasta este sábado. De acuerdo con el reporte publicado en Telegram, la cantidad de heridos se mantiene en 16 740 y los rescatados llegan a 6 462.

El balance oficial señala que 17 907 personas perdieron sus viviendas tras los movimientos telúricos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados hace casi un mes. Además, 21 470 ciudadanos permanecen distribuidos en 107 campamentos temporales habilitados para atender a los damnificados.

Las autoridades informaron que hasta el momento han brindado asistencia a 128 324 familias afectadas por la emergencia. En las labores de respuesta continúan participando 2 278 rescatistas internacionales desplegados en territorio venezolano.

Desde el primer terremoto ocurrido el 24 de junio se han contabilizado 1 350 réplicas, según el reporte presentado por las autoridades. Los equipos de emergencia mantienen las acciones de evaluación y apoyo en las zonas perjudicadas.





Como parte de la respuesta internacional, Uruguay envió este sábado un vuelo con 15 toneladas de ayuda humanitaria hacia Venezuela. La carga está destinada a atender las necesidades de las personas afectadas por los movimientos sísmicos.

El envío incluye principalmente insumos sanitarios, medicamentos y kits de higiene, según informó la Presidencia uruguaya. La ayuda fue coordinada entre distintas instituciones para responder a los requerimientos priorizados por el Gobierno venezolano durante la emergencia.