La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) solicitó al nuevo presidente interino de la República José María Balcázar Zelanda, pero a través de una nota de prensa, el Gobierno Regional de Arequipa cuestionó que el mandatario de la Nación aún no responda. Sin embargo, cabe precisar que el documento fue remitido recién ayer, 19 de febrero.

A través del Oficio N.° 00097-2026-ANGR/P, firmado por el presidente de la ANGR, Luis Ernesto Neyra León, se solicitó la reunión de trabajo con carácter prioritario para establecer una agenda conjunta para la priorización de proyectos estratégicos de inversión con impacto regional.

El comunicado que la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales envió al presidente José María Balcázar (FOTO: ANGR)

Según el documento es necesaria la articulación de los gobiernos regionales con el nacional en el contexto de emergencia fiscal y presupuestal para asegurar la continuidad de la ejecución de obras y consensuar criterios técnicos para el cierre de brechas, sostenibilidad territorial y eficiencia del gasto público.

La reunión de trabajo permitiría consolidar una hoja de ruta consensuada que permita cumplir los objetivos de desarrollo regional y nacional.

