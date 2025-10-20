El trabajador Hernaldo Colquehuanca Ccama fue asesinado a balazos por personas desconocidas que lo atacaron el fin de semana en el distrito de Majes, en la provincia de Caylloma; su cuñado, Juan Campana Quispe, se libró de la muerte.

Según la investigación preliminar realizada por la Policía, el violento ataque ocurrió la noche del último sábado en la Asociación de Microempresa AMEIN, cuando ambos hombres retornaban a sus viviendas luego de haber terminado su jornada laboral a bordo del auto de placa Z2L-225.

Efectivos de la Policía investigan la causa del homicidio

Poco antes de llegar a su destino, fueron interceptados por dos varones que iban a bordo de una motocicleta, los atacantes abrieron fuego en varias ocasiones contra el vehículo. Realizaron al menos cuatro disparos para que se detuvieran

Luego, los pistoleros descendieron de la moto y dispararon a corta distancia contra los ocupantes, antes de huir con rumbo desconocido.

Tras el ataque, los heridos fueron trasladados al hospital de Majes a donde Hernaldo Colquehuanca llegó sin vida, mientras que Juan Campana solo tuvo una herida de bala en el brazo derecho. Fue él quien brindó a la policía los detalles del ataque que tuvo como objetivo eliminar a su cuñado quien recibió cuatro balazos.

En la escena del crimen, los peritos de criminalística hallaron seis casquillos de bala y tres cartuchos sin percutir, además, hallaron huellas de calzado y rastros de los neumáticos de la motocicleta, lo que refuerza la hipótesis del ataque planificado que se presume tendría su origen en un lío de terrenos. Los detectives de Homicidios de la Divincri tienen a cargo las investigaciones.

