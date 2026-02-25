El distrito de Yanahuara amaneció cubierto de lodo, arena y agua turbia. El nuevo desborde de la quebrada Chullo volvió a golpear con fuerza sus calles, dejando viviendas inundadas y sedimento acumulado que en algunos puntos supera el metro de altura, pese a que días atrás ya habían realizado el retiro de arena.

Viviendas que días antes ya habían sido limpiadas, volvieron a inundarse (Foto: Iletrados Noticias)

Las vías se transformaron en ríos. El agua desciende arrastrando restos de tierra y escombros, mientras los vecinos, con dificultad, colocan piedras para intentar cruzar de un lado a otro. Cada paso es inestable sobre el barro húmedo que cubre pistas y veredas.

Calles quedaron inundadas de agua (Foto: Iletrados Noticias)

En calles como La Grande, Metropolitana y Tahuaycani, así como en la urbanización Independencia Americana, el panorama es desolador: vehículos varados en medio de montículos de arena, postes de electricidad inclinados y fachadas marcadas por la línea que dejó el nivel del agua. El tránsito vehicular y peatonal es prácticamente imposible.

Al interior de las viviendas, la escena se repite: puertas destruidas, pisos cubiertos de lodo, muebles dañados y familias intentando rescatar los pocos muebles que pueden ser limpiados. Muchas casas permanecen sin energía eléctrica y sin servicio de agua potable debido a la afectación de las redes, situación que impide realizar la limpieza.

Vehículo quedó volcado, luego de ser arrastrado por el agua Viviendas que días antes ya habían sido limpiadas, volvieron a inundarse (Foto: Iletrados Noticias)

La situación también impacta al complejo habitacional Flora Tristán. Las familias que viven en los pisos superiores no cuentan con suministro de agua, lo que afecta a más pobladores afectados en esta situación de emergencia.

Las personas no tienen otra opción más que cruzar las calles que se convirtieron en ríos (Foto: Iletrados Noticias)

Aunque en días anteriores se realizaron trabajos de limpieza, el nuevo desborde volvió a cubrirlo todo. Yanahuara enfrenta otra vez el peso de las lluvias, con calles convertidas en cauces y vecinos que luchan por recuperar la normalidad entre el barro y la incertidumbre.

