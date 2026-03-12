El Jurado Electoral Especial (JEE) de Arequipa 1 admitió a trámite 4 nuevos procedimientos de exclusión de candidatos a la Cámara de Senadores y Diputados por la presunta omisión información en las hojas de vida de los candidatos, respecto a la declaración de sentencias.

Entre estos casos se encuentra el de Álvaro Florencio Rojas Chávez, candidato a diputado de Fe en el Perú, quien registra una sentencia con fallo condenatorio por el delito de peligro común, dictado por el 1° Juzgado Especializado Penal–Sede MBJ Paucarpata, del 21 de junio del 2005.

También es el caso de Clara Quispe Quispe, candidata a senadora por Perú Libre, por una sentencia, en estado de ejecución, por el delito de trata de personas, emitida por el Juzgado Penal Supraprovincial Liquidador Transitorio con fecha 22 de julio del 2015.

Por su parte, Leoncio Remberto Cuty Taquima, candidato a senador de Podemos Perú, afronta el proceso sancionador por omitir una sentencia de 1 año de pena suspendida por el delito de violencia y resistencia a la autoridad en agravio del Estado (Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter), del 4 de septiembre del 2007.

Ángel Wilfredo Hualpa Bendezú, candidato a senador de Salvemos al Perú, también afronta una exclusión por no incluir una sentencia por el delito de apropiación ilícita, que fue seguido por el 6to Juzgado de Investigación Preparatoria–SJM, no obstante, en este caso el estado de dicha condena es la de archivo definitivo.

VENCE PLAZO PARA RESOLVER APELACIONES

Cabe precisar que este 13 de marzo vence el plazo para que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resuelva las apelaciones sobre exclusión y tachas, mientras que el 14 todas las candidaturas deben estar inscritas.

En la jurisdicción de Arequipa, se solicitó la nulidad de 7 de las 17 exclusiones que emitió el JEE Arequipa 1 antes del 26 de febrero.

De estas apelaciones solo 3 consiguieron una audiencia ante el pleno del JNE para revocar la exclusión. Estos casos corresponden a Juan Andrés Dueñas Escobar, candidato a diputado por Fuerza Popular, cuya audiencia está programada para hoy a las 11:00 horas; del mismo modo, Juan Carlos Callacondo, candidato a diputado por Somos Perú, buscará revertir esta situación en una audiencia programada para el 13 de marzo.

A estos casos se les suma el de Flavio Pascual Calcina Quispe, candidato a diputado pro Ahora Nación, cuya audiencia se realizó la semana pasada y, a falta de una notificación oficial a las partes, el pleno habría decidido declarar infundada su apelación.

En el caso de Juan Miguel Meza Igme, candidato a diputado por Venceremos, luego de que el JEE Arequipa 1 declarara improcedente su apelación por presentarla fuera de los plazos, su defensa presentó un recurso de queja.

De otro lado, el JNE declaró nula la resolución del JEE Arequipa 1 que concedió la apelación a Cirilo Metadio Supo Quico, candidato a diputado por Ahora Nación, dado que este recurso debió ser presentado por la organización política.

En el caso de Hania Lucieth Rodríguez Collado, candidata a diputada por Progresemos, el JEE Arequipa 1 declaró improcedente su solicitud de apelación al haber presentado fuera del plazo y la inhabilitación de su abogado.

Respecto a la exclusión de Leonel Benigno Cabrera Pino, candidato a senador por Cooperación Popular, el personero de la organización política solicitó la nulidad de la resolución que resolvió su exclusión, pero, aún no se tiene una respuesta sobre este recurso.

VIDEO RECOMENDADO