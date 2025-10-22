Alrededor de mil 600 trabajadores agremiados al Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial - Arequipa acatan un paro de 48 horas, dejando sin atención al público en todas las sedes judiciales de la región Arequipa.

El secretario del sindicato, José Luis Ruedas, señaló que esta protesta fue convocada por la Federación Nacional de Trabajadores del Poder Judicial del Perú, solicitando un régimen único laboral para todos los trabajadores, que implica una asignación presupuestal de 170 millones de soles.

Este paro no solo se da en la ciudad de Arequipa, la misma se réplica en las sedes ubicadas en provincias, razón por la cual se han suspendido las audiencias que no involucren detenidos, según informó el dirigente.

Entrevistas con jueces, con abogados, con las aportes de un proceso, entrega de bonos, también son los servicios que se detienen durante estos dos días de protesta. A lo que se suma que en horas de la mañana el ingreso a la sede de la Corte Superior de Justicia de Arequipa se encontraba restringido.

El dirigente gremial añadió que de no ser atendidos en ss reclamos, radicalizarán la medida de lucha en noviembre, donde finalmente se aprobará la Ley de Presupuesto Fiscal del Año 2026.

