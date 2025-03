El centro de de salud de 15 de Agosto, Paucarpata, funciona en condiciones de riesgo tanto para los trabajadores como para los usuarios que a diario acuden para su atención. A pesar de que se recomendó que sea demolido, desde el sector salud no se ha hecho nada para cambiar su situación.

Una reciente inspección de Contraloría a las instalaciones del establecimiento de salud advierten las deficiencias que tiene en infraestructura, presentando filtraciones de agua por grietas en paredes de consultorios y paredes de baños. En diciembre del año pasado se hizo un mantenimiento que no alcanzó a reparar las zonas dañadas.

El problema es toda la estructura, ya que a través del oficio N°019-2022-SGDCYGRD-MDF emitido el 11 de octubre de 2022 por la Sub Gerencia de Defensa Civil y Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Paucarpata, se concluyó que: “El Centro de Salud 15 de Agosto se encuentra en alto riesgo, por daños a las instalaciones sanitarias, eléctricas y presencia de fisuras en columnas del primer piso y deterioro de los muros por humedad. Se recomienda la demolición y construcción de una nueva infraestructura para el Centro de Salud a través de un proyecto de inversión pública”. A pesar del tiempo y el peligro que supone, no se ha hecho nada por la seguridad de trabajadores y pacientes. Además de la riesgosa infraestructura, el equipo de contraloría que visito el centro de salud, detectó que tampoco está bien equipo, pues la única ambulancia que tienen cuenta con desperfectos que podrían llevar a que la unidad se malogre y no se le ha hecho mantenimiento alguno.

En caso de que se registre alguna emergencia, la vida del paciente estaría en inminente riesgo, ya que no cuentan con un desfibrilador en caso de un paro cardiaco, tampoco tiene un monitor de funciones, electrocardiógrafo, bomba de infusión, coche de paro y glucómetro portátil.