Hace solo una semana el atleta arequipeño Ignacio Lozada conseguía su clasificación al Campeonato Iberoamericano de Atletismo U-20, pero ahora festeja con los suyos la clasificación al Campeonato Mundial a realizarse en agosto en la ciudad de Oregón (Estados Unidos).

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El atleta perteneciente a la Liga de Characato consiguió la marca necesaria para clasificar al mundial durante la primera semifinal de la prueba de los 110 metros con vallas. El peruano superó la marca exigida de 14.05 segundos.

La Federación Deportiva Peruana de Atletismo extendió las felicitaciones al deportista, además de a su entrenadora Lelis Neyra, por el trabajo y acompañamiento al destacado atleta, quien con esta marca clasificó a la final de esta prueba.

Aunque Ignacio Lozada consiguió la marca mínima, en la final del Campeonato Iberoamericano acabó en la quinta ubicación tras un buen desempeño.

Cabe señalar que el deportista mistiano se convirtió en campeón nacional de la categoría al registrar un tiempo de 14.63 segundos durante el Campeonato Nacional U20 de Atletismo, que se realizó en Lima. Este logro le dio el pase al Iberoamericano que se disputa desde el 19 de junio y concluirá hoy en la capital de la República.

COMPITEN

La participación mistiana se dio también en otras pruebas, como Pablo Rodríguez, quien acabó en el sexto lugar de la primera semifinal de los 100 metros planos con un tiempo de 10.88 segundos.

Asimismo, Giancarlo Bravo finalizó en el sexto lugar de los 1,500 metros varones, con un tiempo de 3 minutos y 51.24 segundos. En el caso de Micaela Villamarín, quedó en el quinto lugar de los 400 metros con un tiempo de 57.66 segundos.