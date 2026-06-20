Este 19 de junio se inauguró el campeonato de Apertura de Baloncesto sobre Sillas de Ruedas – Zona Sur 2026, competencia que se desarrolla hasta el 21 de junio en el Coliseo de Lara, distrito de Socabaya.

La actividad, organizada por la Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social del Gobierno Regional de Arequipa, reúne a 11 delegaciones de distintas regiones de la zona sur del país.

En la ceremonia de inauguración, Alejandro Villasante, coordinador de la Unidad Funcional de Atención a las Personas con Discapacidad, destacó la importancia de continuar impulsando acciones que garanticen el acceso de las personas con discapacidad al deporte, la recreación y el desarrollo integral.

Durante los tres días de competencia, los equipos disputarán partidos de alto nivel que, según los organizadores, también buscan visibilizar el esfuerzo de estos deportistas y promover una mirada social más inclusiva, libre de barreras para la participación plena.

Inauguraron campeonato de Apertura de Baloncesto sobre Sillas de Ruedas – Zona Sur 2026, en Arequipa. Foto: GRA.

Inauguraron campeonato de Apertura de Baloncesto sobre Sillas de Ruedas – Zona Sur 2026, en Arequipa. Foto: GRA.