Leonardo Ventura, un obrero que trabajaba en las canteras de Añashuayco, falleció esta madrugada tras ser atropellado por un conductor que se dio a la fuga después del accidente. El incidente ocurrió en la vía Arequipa-La Joya, en el distrito de Cerro Colorado, antes de las 4 de la mañana, cerca del acceso a la asociación Ampaca en Uchumayo.

Según la Policía, Ventura estaba en camino a su trabajo cuando fue atropellado. En el lugar del accidente se encontró un retrovisor, por lo que sospechan que podría tratarse de una camioneta.

Teresa Ventura, sobrina de la víctima, hizo un llamado a la población para colaborar en la captura del responsable, solicitando cualquier material que ayude a esclarecer el incidente, como grabaciones de cámaras de seguridad.

Leonardo Ventura vivía solo y se dedicaba a la extracción de sillar. Tras la intervención del personal de la Unidad de Protección de la Integridad y Asuntos Técnicos (UPIAT), el fiscal de turno ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado a la morgue central de Arequipa. Los familiares esperan la entrega del cuerpo tras la realización de la autopsia.

