Los casos de maltrato contra niños y adolescentes dentro de sus propios hogares continúan en aumento. Hasta octubre de este año, el Módulo de Atención al Maltrato Infantil y Adolescente (MAMIS) del hospital Honorio Delgado Espinoza registró cerca de 300 casos, superando las 289 atenciones reportadas durante todo el 2025.

Jesús Romero, coordinador del MAMIS, explicó que las situaciones más frecuentes están relacionadas con agresiones físicas y psicológicas de padres hacia sus hijos. No obstante, advirtió que gran parte de la violencia emocional permanece oculta y no es denunciada, pese a las secuelas que puede generar en el desarrollo de los menores.

Los casos son detectados principalmente mediante interconsultas realizadas en los distintos servicios del hospital. Tras ser identificados, los pacientes reciben evaluación psicológica y, según la gravedad, intervienen las áreas de Trabajo Social y Asesoría Legal.“Cuando se detectan hechos que requieren una investigación, se coordina con el Ministerio Público”, señaló Romero.

BOTIQUÍN PSICOLÓGICO

Con motivo del séptimo aniversario del módulo, que se conmemora el 25 de octubre, durante esta semana se desarrollarán actividades orientadas a la prevención de problemas de salud mental. Entre ellas figura el denominado “Botiquín Psicológico”, que brindará orientación gratuita sobre estrés, conflictos familiares, bullying y otros problemas emocionales.

La iniciativa cuenta con el apoyo de estudiantes de la Universidad Católica de Santa María, bajo la supervisión de una psicóloga especializada en niños y adolescentes. El objetivo es identificar oportunamente situaciones de riesgo y evitar que deriven en problemas más graves.