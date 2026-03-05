La actividad eruptiva del Volcán Sabancaya, el cual se encuentra en alerta narajanja, aumentó en las últimas horas, al registrarse hasta 3 explosiones en un solo día, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

De acuerdo con el sistema de monitoreo del organismo científico, ayer, miércoles 4 de marzo, se registraron tres explosiones a las 10, 17 y 21 horas, cuyas columnas de ceniza alcanzaron hasta 2 mil metros de altura sobre el nivel del cráter.

La actividad continuó esta mañana con una nueva explosión a las 11:33 horas de características similares, confirmando un repunte en el proceso eruptivo del macizo ubicado en la provincia de Caylloma.

En enero solo se registraron dos explosiones, ocurridas el 9 y 29 de ese mes, mientras que en febrero, según el especialista del IGP, Marco Rivera se reportaron aproximadamente 10 eventos explosivos, pero de menor intensidad y no todos fueron visibles, debido a la nobosidad.

Las emisiones recientes generaron dispersión de ceniza hacia varios distritos del valle del Colca. Las localidades afectadas fueron Maca, Lari, Madrigal, Cabanaconde y Tapay.

El volcán Sabancaya, considerado uno de los más activos del sur del país es monitoreado en tiempo real, al contar con equipos para detectar los microsismos, cámaras de vigilancia y sensores de gases para evaluar cualquier cambio en su comportamiento eruptivo.

Las autoridades recomiendan a la población de las zonas cercanas protegerse ante la caída de ceniza, utilizando mascarillas y cubriendo depósitos de agua y alimentos para evitar contaminación.

VIDEO RECOMENDADO